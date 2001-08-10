"Единая Россия" дала старт благотворительной акции "Коробка храбрости"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Партийная акция «Коробка храбрости» проводится «Единой Россией» уже в 12-й раз и охватывает региональные исполкомы по всей стране.

«Ежегодно количество людей, готовых поддержать нашу партийную «Коробку храбрости», увеличивается. В прошлом году участниками акции стали свыше 100 тысяч человек. Сотни тысяч непростых медицинских процедур прошли спокойнее, а маленькие герои получили награду за свою храбрость. В этом году снова во всех региональных исполкомах партии, штабах общественной поддержки «Единой России» организованы пункты сбора. До 5 декабря в них можно принести всё, что может порадовать детей», - сказал врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры, и хосписы, сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

«Мы собираем игрушки, чтобы поддержать детей, проходящих сложное болезненное лечение. Даже взрослым это непросто, а для детей – настоящий подвиг. Акция поможет поднять им настроение и быстрее стать здоровыми. Приглашаем всех помочь», – сказала она.

По санитарным требованиям передавать следует только новые игрушки в упаковке.

Сторонники партии устанавливают в торговых центрах и партнёрских организациях специальные боксы, куда любой желающий может положить игрушки для детей. Также подарки можно приносить в местные и региональные отделения, штабы общественной поддержки «Единой России».

В 2023 году в акции приняли участие свыше 105 тысяч активистов, собрали более 350 тысяч подарков.

«Ежегодно сторонники партии в регионе принимают самое активное участие в благотворительной акции «Коробка храбрости». Для меня как для оператора мероприятия в Сахалинской области это всегда, с одной стороны, ответственность, с другой – возможность сделать вместе с земляками большое доброе дело, уделить внимание нашим малышам, нашим детям.

В прошлом году нам удалось охватить практически все медицинские заведения в регионе, сотни неравнодушных людей подарили радость детям, поддержали в непростую минуту. Призываем всех присоединиться, сделаем мир добрее вместе!», - поделился Председатель Сахалинского регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Сергей Шаров.