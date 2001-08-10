Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2024
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17:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты МЧС России оценивают состояние водоемов в Ногликах

Специалисты МЧС России оценивают состояние водоемов в Ногликах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники инспекторского участка (пгт. Ноглики) Центра ГИМС провели патрулирование на реке Джимдан, реке Большие Вени и в заливе Набильский, для оценки состояния льда и обеспечения безопасности на водоемах, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Во время проверки было установлено, в что заливе Набильский лед еще не сформирован, а толщина льда на указанных реках составляет 5-7 см. Это довольно тонкий лед, что может представлять опасность для рыбаков и любителей зимних видов спорта, поэтому важно соблюдать осторожность.

Кроме того, в рамках патрулирования сотрудники МЧС России провели 10 бесед с местными жителями и отдыхающими, информируя их о правилах безопасности на льду и возможных рисках, связанных с нахождением на неокрепшем льду. В ходе общения также были розданы 10 информационных листовок, которые содержат рекомендации по безопасному поведению на водоемах в зимний период.

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