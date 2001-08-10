Студенты педагогического колледжа вышли на производственную практику в аэровокзал Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань региона приняла на практику студентов второго курса отделения «Сервис на транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа. К изучению работы службы транспортной (авиационной) безопасности приступили 24 молодых человека, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
В первую очередь выпускников познакомили со стандартами предприятия. На вводной лекции особое внимание уделили гостеприимному сервису, скорости обслуживания и мерам по обеспечению безопасности. Сразу после ребята познакомились с техническим оборудованием, которое используют в авиагавани для входного и предполётного досмотра пассажиров, а также их багажа и ручной клади. Среди них – интроскопы, стационарные и мобильные металлодетекторы.
«Аэровокзал Южно-Сахалинска оснащён самым современным оборудованием. Благодаря тесному сотрудничеству предприятия и колледжа у наших ребят есть возможность ещё на практике испытать аппаратуру в деле, научиться ею управлять. Это поможет им чувствовать себя увереннее при трудоустройстве. Кстати, больше половины выпускников «Сервиса на транспорте» идут работать после учёбы именно в аэровокзал. Многие – в службу транспортной (авиационной) безопасности», - подчеркнула заведующая отделением «Сервис на транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа Анна Лещенко.
Досматривать пассажиров и багаж с помощью аппаратуры и вручную студенты научатся за три недели. Свои навыки молодым людям передадут опытные инспекторы службы транспортной (авиационной) безопасности. Они будут работать с ребятами каждый день, с утра до обеда. Именно в этот период у группы по досмотру - пик по нагрузке. С утра на вылет отправляют крупные рейсы в Новосибирск, Москву, Хабаровск, Владивосток, а также по региону.
«Наши инспекторы досматривают утром более 1 000 пассажиров. Они делают это быстро и качественно. Так, с начала года служба транспортной (авиационной) безопасности выявила 287 предметов и веществ, которые запрещены к перевозке на самолёте, на территории терминала обнаружили 116 бесхозных вещей. Работа пусть и сложная, увлекательная. Уверен, за три недели практики студенты в этом убедятся и позже придут к нам для трудоустройства», - отметил начальник службы транспортной (авиационной) безопасности АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Валентин Лебедев.
После производственной практики студенты вернутся в лектории Южно-Сахалинского педагогического колледжа. В следующий раз аэровокзальный комплекс примет их уже в конце зимы. Тогда молодые люди познакомятся с работой службы организации пассажирских перевозок.
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