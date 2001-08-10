Тихоокеанское
информационное агентство
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13:35, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке спасли еще одного медвежонка, оставшегося без матери

На Камчатке спасли еще одного медвежонка, оставшегося без матери

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Елизовском районе спасли еще одного медвежонка, оставшегося без мамы. Малышка, которой нет и года, была отловлена в районе Коряк, сообщает ТК "41 Регион".

В настоящий момент Любава, так назвали медвежонка, находится на передержке. В ближайшее время будет решаться ее дальнейшая судьба. Сейчас жизни малышки ничего не угрожает.

А пока маленькая медведица с удовольствием уплетает кашу с мясом, а на десерт - морковку, жимолость и яблоки, политые сгущёнкой.

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