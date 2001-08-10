На Сахалине военнослужащие тренировались стрелять из РПГ-7В

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гранатометные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине поразили условного противника из гранатометов РПГ-7В, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» с военнослужащими провели занятия в два этапа.

На первом этапе подготовки, изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами, а также закрепили свои знания в классификации целей, умению точно рассчитывать расстояние до них и вводить поправки на внешние условия.

Во-втором этапе бойцы выполнили контрольные стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и уничтожили мишени, имитирующие легкобронированную технику, танки, огневые точки условного противника.

Особое внимание при обучении гранатометчиков уделялось совершенствованию навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатометов с закрытых и полузакрытых огневых позиций по ненаблюдаемым целям.