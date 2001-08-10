В Южно-Сахалинске пройдет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Еще один диктант напишут в музее 16 ноября. Просветительская акция «Географический диктант» проводится Русским географическим обществом с 2015 года, рассказали ТИА "Острова" в краеведческом музее.

Сахалинский областной краеведческий музей приглашает всех желающих принять участие в написании Диктанта в его стенах. Мероприятие состоится в лекционном зале на цокольном этаже.

Предварительная регистрация на мероприятия не нужна – главное вовремя прийти на площадку.

Расписание работы:

11:00 – начало работы площадки;

11:00-12:00 – сбор, регистрация участников и выдача бланков для написания Диктанта;

12:00-12:15 – викторина, инструктаж по заполнению бланков для написания Диктанта;

12:15-13:00 – написание Диктанта;

13:00-13:10 – сбор заполненных бланков для написания Диктанта;

13:10 – закрытие площадки.