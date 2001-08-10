Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практический семинар «Современный подросток. Инструкция по применению» прошел в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 9 ноября. Мероприятие собрало гостей и жителей островной столицы, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Встреча началась со знакомства. Участники рассказали о себе, поделились мотивацией своего присутствия и ожиданиями от встречи.

Центральным элементом встречи стал арт-коллаж на тему современного подростка. Участники выразили свои мысли и чувства через визуальные образы, создавая яркие, разнообразные и глубокие коллажи, отражающие различные аспекты взросления и становления личности.

После этого гости объединились в группы для обсуждения результатов своих работ. Каждый поделился своим мнением о том, почему именно те или иные элементы попали в его коллаж и какие проблемы они отражают. Эта беседа стала важным шагом к пониманию внутреннего мира подростков.

Завершила практическую часть лекции клинический психолог и практический психолог высшей квалификационной категории при Центре социально-психологической помощи и развития личности «Ориентир» Оксана Казакова. Она подробно рассказала о ключевых этапах подросткового возраста и поделилась основными теоретическими аспектами этой важной темы. Участники получили возможность задать вопросы и получить профессиональные рекомендации.

Специалисты центра «Ориентир» также представили список литературы, которая поможет лучше понять молодых людей и укрепить семейные узы. Среди произведений: «Повороты взросления. Суперсила подростка для преодоления любых трудностей» Катерины Мурашовой и Виктории Шиманской, «Метаморфозы родительской любви, или Как воспитывать, но не калечить» Ирины Млодик, «Что делать, если ждет экзамен» Людмилы Петрановской и другие.

Пока со взрослыми делились секретами успешного взаимодействия с подростками, для юных гостей библиотеки прошел мастер-класс по изготовлению мягких совушек из ниток и картона.