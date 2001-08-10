За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос в 1,3 раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
За отчетный период проконтролирован экспорт 500 партий рыбы и морепродуктов общим весом 31 761,2 тонны (неделей ранее был проконтролирован экспорт 452 партий рыбы и морепродуктов общим весом 23 431,2 тонны).
Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 18 699 партий рыбопродукции общим весом 1 229 839,2 тонны.
За прошедшую неделю оформлено 328 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 161 сертификат.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 332 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 41. В Китай оформлено – 300 сертификатов и в Республику Корея – 27, в ЕС через Республику Корея – 2, во Вьетнам – 3.
Кроме того, оформлено 157 сертификатов формы 2 при импортных перевозках.
Должностными лицами отобрано 244 пробы от подконтрольной продукции, в том числе
в рамках мониторинга – 13 проб, по госзаданию – 5 проб, по усиленному контролю – 6 проб, по обращению владельцев продукции – 220 проб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:58 Сегодня Дороги Охинского района открыты после непогоды
09:23 Сегодня За прошедшие сутки сотрудниками автоинспекции в Сахалинской области пресечено 93 нарушения правил движения
09:32 Сегодня В Аниве сбили 15-летнюю девушку
10:54 Сегодня В Южно-Сахалинске прошёл турнир по русскому бильярду среди ветеранов СВО
10:47 5 Ноября В Сахалинской области проверили качество воды в морях, реках, водопроводе
11:48 6 Ноября В Сахалинской области опрокинулся пассажирский автобус
10:07 7 Ноября В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
16:11 5 Ноября В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 2 Ноября Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
Выбор редакции
- 11:25 Сегодня Сахалинцев приглашают на выставку картин
- 16:28 Вчера На Сахалине состоится презентация книги о топонимике и составе Курильской гряды
- 14:23 Вчера На Сахалине расширили трассу лыжного марафона памяти Фархутдинова
- 14:51 8 Ноября Более 600 юных сахалинцев будут заниматься в Центре водных видов спорта "Волна"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?