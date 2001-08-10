Тихоокеанское
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12:06, | Новости общества Сахалина и Курил

За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос в 1,3 раза

За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос в 1,3 раза

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За отчетный период проконтролирован экспорт 500 партий рыбы и морепродуктов общим весом 31 761,2 тонны (неделей ранее был проконтролирован экспорт 452 партий рыбы и морепродуктов общим весом 23 431,2 тонны).

Всего с начала года управлением Россельхознадзора на экспорт оформлено 18 699 партий рыбопродукции общим весом 1 229 839,2 тонны.

За прошедшую неделю оформлено 328 ветеринарных сертификатов формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 161 сертификат.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 332 сертификатов здоровья, в том числе в Сахалинской области – 41. В Китай оформлено – 300 сертификатов и в Республику Корея – 27, в ЕС через Республику Корея – 2, во Вьетнам – 3.

Кроме того, оформлено 157 сертификатов формы 2 при импортных перевозках.

Должностными лицами отобрано 244 пробы от подконтрольной продукции, в том числе
в рамках мониторинга – 13 проб, по госзаданию – 5 проб, по усиленному контролю – 6 проб, по обращению владельцев продукции – 220 проб.

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