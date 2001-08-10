Тихоокеанское
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11:23, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине проверили качество более 50 тонн кетовой икры

На Сахалине проверили качество более 50 тонн кетовой икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» с 1 по 11 ноября 2024 года проведены исследования проб, отобранных от 21 партий соленой лососевой икры общим весом 53,8 тонны, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Вся исследованная продукция – это икра кеты, в том числе баночная.

Исследования икры проводились по органолептическим, паразитологическим, микробиологическим, а также физико-химическим показателям. Всего специалистами филиала проведено 471 исследование проб соленой икры кеты. Результатами испытаний подтверждено соответствие всех партий соленой икры показателям качества и безопасности.

Вся продукция была произведена предприятиями Сахалинской области и исследована в рамках производственного контроля. Его результаты характеризуют организацию производственного процесса в целом, строгое соблюдение технологического режима производства, санитарное состояние предприятия и своевременное проведение микробиологического контроля производственных партий продукции.

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