На Сахалине проверили качество более 50 тонн кетовой икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» с 1 по 11 ноября 2024 года проведены исследования проб, отобранных от 21 партий соленой лососевой икры общим весом 53,8 тонны, рассказали ТИА "Острова" в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Вся исследованная продукция – это икра кеты, в том числе баночная.

Исследования икры проводились по органолептическим, паразитологическим, микробиологическим, а также физико-химическим показателям. Всего специалистами филиала проведено 471 исследование проб соленой икры кеты. Результатами испытаний подтверждено соответствие всех партий соленой икры показателям качества и безопасности.

Вся продукция была произведена предприятиями Сахалинской области и исследована в рамках производственного контроля. Его результаты характеризуют организацию производственного процесса в целом, строгое соблюдение технологического режима производства, санитарное состояние предприятия и своевременное проведение микробиологического контроля производственных партий продукции.