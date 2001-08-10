Сахалинцы завоевали восемь медалей на Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске подвели итоги Всероссийских соревнований по парашютному спорту «Крылья Сахалина-2024». В них принимали участие более 60 спортсменов из Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Ленинградской, Сахалинской, Новосибирской областей и Москвы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Состязания проходили среди двоек в вертикальной и групповой акробатиках, а также в дисциплине «фристайл».
По результатам выступлений в вертикальной акробатике островитяне заняли весь пьедестал: золото завоевали Никита Коба и Артем Маев, серебро у Елизаветы Корнейчук и Вероники Тягушевой, бронза – у Дарьи и Елены Демешиных.
В групповой акробатике среди женщин лучший результат показали Ирина Кузнецова и Ирина Верчурко из Хабаровска, второе место у Дарьи Кубасовой и Натальи Кузьминой из Владивостока, южносахалинки София Третьякова и Милана Ануфриева стали бронзовыми призерками.
Среди мужчин в этой же дисциплине пьедестал заняли спортсмены из Приморского края: золото у Николая Бобина и Федора Маврина, серебро завоевали Павел Калина и Алексей Бицко, бронзу – Иван Бурый и Виктор Желудков.
Все медали в дисциплине «фристайл» вновь забрали сахалинцы. Победу одержала Елизавета Корнейчук, второй результат у Анастасии Пешковой, замкнул тройку лидеров Артем Маев.
Также в рамках состязаний сильнейшие спортсмены Сахалинской области определили лучших в региональных чемпионате и первенстве по аэротрубным дисциплинам.
Золото в чемпионате завоевали Артем Маев и Никита Коба, София Третьякова и Милана Ануфриева, а также Елизавета Корнейчук.
Лучшие результаты в первенстве показали Анастасия Пешкова и Константин Круглов, Артем Горячев и Арина Новик, а также Юлия Демешина.
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