В аэровокзале Южно-Сахалинска разработали план работы в условиях островной зимы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники главной воздушной гавани региона и базового авиаперевозчика провели первое совещание по развитию гостеприимного сервиса. Встреча состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в сентябре этого года. Главной темой стала работа в условиях снежных циклонов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Традиционно с января по март в Сахалинской области правят метели. Из-за погоды график полётов приходится корректировать. Воздушные суда не могут ни приземлиться, ни взлететь из-за ограниченной видимости. Пассажиры, при этом, как правило, продолжают прибывать в аэровокзал. Задача его сотрудников, а также представителей авиакомпаний: обеспечить безопасность и комфорт для путешественников.

К старту осенне-зимнего периода первый этаж терминала оснастили дополнительными посадочными местами. В случае задержки рейсов из-за метели аэровокзал готов оперативно выставить ещё несколько рядов. Зоны их расположения служба развития производственной системы и качества воздушной гавани представила в ходе встречи вместе со специалистами «Авроры». Дополнительное место ожидания в моменты скопления пассажиров, к примеру, планируют оборудовать на втором этаже авиагавани, в районе лаунж-зала «В небо». В случае улучшения обстановки по погоде пространство вновь освободят.

«В начале года, когда Сахалин накрывала одна метель за другой, наши сотрудники прикладывали максимум усилий для того, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пассажиров. Мы тесно взаимодействуя с авиакомпанией «Аврора», создаём единый план экстренных мероприятий. В непогоду это позволит нам предоставить путешественникам услуги на таком же высоком уровне, как и всегда», - отметила начальник службы развития производственной системы и качества АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Елена Старовойт.

Также аэровокзал и авиакомпания приняли решение закупить пледы и матрасы, чтобы пассажиры могли с комфортом разместиться в комнатах отдыха в случае длительных задержек рейсов. Чтобы обеспечить путешественников свежим горячим питанием, «Аврора» заключила договор с концессионерами воздушной гавани на приготовление комплексных обедов. Выдавать их ресторан будет по ваучерам, разносить ланч-боксы агентам авиакомпании не придётся.

«Дальний Восток – это регион сложных погодных условий. Большие расстояния между городами остро ощущаются зимой, когда из-за метелей могут откладываться рейсы в пересадочных аэропортах, как Южно-Сахалинск. Мы не можем поменять погоду, но подготовиться и обеспечить сервис пассажирам, чьи рейсы задерживаются по погодным условиям, в наших силах. Создание комфортных условий для путешественников в аэровокзале в зимний период, особенно во время прохождения мощных снежных циклонов, важная задача служб авиакомпании и аэровокзала, - прокомментировал заместитель генерального директора по связям с общественностью авиакомпании «Аврора» Валерий Крипа.

По итогам встречи специалисты создали маршрутную карту работ. Также сотрудники аэровокзала представили программу обучения основам гостеприимного сервиса. Благодаря соглашению пройти этот курс теперь сможет и персонал авиакомпании «Аврора». Это станет ещё одним шагом по развитию гостеприимства в зимний период.