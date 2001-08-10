Сахалинская прокуратура обязала власти очистить берег залива Анива от мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о нарушениях требований экологического законодательства в водоохранной зоне залива Анива, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.
По результатам проведенного осмотра водоохранной зоны залива Анива в районе с. Озерское Корсаковского городского округа установлены факты загрязнения береговой полосы водного объекта отходами производства и потребления (бутылки, пакеты, автомобильные шины) на участке более 500 метров.
С целью устранения выявленных нарушений, мэру Корсаковского городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, береговая полоса водного объекта очищена от отходов.
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