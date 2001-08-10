Тихоокеанское
информационное агентство
12 Ноября 2024
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15:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская прокуратура обязала власти очистить берег залива Анива от мусора

Сахалинская прокуратура обязала власти очистить берег залива Анива от мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о нарушениях требований экологического законодательства в водоохранной зоне залива Анива, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По результатам проведенного осмотра водоохранной зоны залива Анива в районе с. Озерское Корсаковского городского округа установлены факты загрязнения береговой полосы водного объекта отходами производства и потребления (бутылки, пакеты, автомобильные шины) на участке более 500 метров.

С целью устранения выявленных нарушений, мэру Корсаковского городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, береговая полоса водного объекта очищена от отходов.

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