Сахалинская прокуратура обязала власти очистить берег залива Анива от мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о нарушениях требований экологического законодательства в водоохранной зоне залива Анива, рассказали ТИА "Острова" в региональной прокуратуре.

По результатам проведенного осмотра водоохранной зоны залива Анива в районе с. Озерское Корсаковского городского округа установлены факты загрязнения береговой полосы водного объекта отходами производства и потребления (бутылки, пакеты, автомобильные шины) на участке более 500 метров.

С целью устранения выявленных нарушений, мэру Корсаковского городского округа внесено представление, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования, береговая полоса водного объекта очищена от отходов.