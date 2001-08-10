На Сахалине военнослужащие тренировались метать ручные гранаты
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отработали навыки поражения мишеней с помощью наступательных ручных гранат, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На специально оборудованной учебной точке на базе учебного полигона «Троицкий» по условиям выполнения упражнения, гранатой поражались ростовые мишени, имитирующие живую силу условного противника, расположенные на дистанции 25 метров.
Перед практикой каждый обучающий сдал зачет на знание требований безопасности и порядок метания гранаты.
Первые броски военнослужащие совершали учебными боеприпасами, после перешли к боевым гранатам.
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