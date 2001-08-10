На Сахалине прошла акция в поддержку детей участников СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Ильинском Томаринского района по инициативе работников Сахалинской ГРЭС-2 ПАО «Сахалинэнерго» и Сахалинской организации «Всероссийский Электропрофсоюз» в рамках проекта «#Своих не бросаем» прошла акция «Благотворительная уха», рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Главная цель - сбор денежных средств для приобретения подарков детям работников, призванных в Вооружённые Силы Российской Федерации в рамках частичной мобилизации.

«Работники электростанции с огромным воодушевлением приняли участие в акции, – рассказал директор Сахалинской ГРЭС-2 Николай Недашковский. – Достали домашние заготовки, напекли пирогов, подготовили разнообразные конкурсы для детей. Ну а для тех, кто пожелал подкрепиться основательно — приготовили настоящую сахалинскую уху. Её сварили из различных сортов красной рыбы и морепродуктов».

Всего за 3 часа благотворительной акции удалось собрать около 30 тысяч рублей.

Также в текущем году работники энергокомпании собрали более 2,1 млн рублей, чтобы оказать поддержку мобилизованным сахалинцам. На собранные средства были приобретены и переданы предметы личного пользования и вещи, которые особенно будут нужны в зимний период.