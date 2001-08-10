В Сахалинской области объём доставки в дни распродаж вырастает на 15%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области во время ноябрьских распродаж число посылок из интернет-магазинов растёт по сравнению с другими сезонами. В прошлом году после Всемирного дня шопинга и «Чёрной пятницы» объём доставленных Почтой Россией интернет-заказов вырос на 15%. При этом Почта России выполняет доставку в любой населённый пункт, где нет альтернативных логистических компаний, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

На пороге сезона распродаж Почта России напоминает клиентам о полезных сервисах для интернет-покупок.

Отследить доставку посылки можно по трек-номеру с момента её передачи продавцом Почте России. Зарегистрированным клиентам Почта направляет уведомление о каждом этапе доставки в мобильное приложение и на электронный адрес. Если заказ сделан в зарубежном интернет-магазине, информация о нём появится в информационной системе компании в момент прибытия посылки на территорию России.

С помощью мобильного приложения Почты России можно не только следить за доставкой заказа, но и оформить доставку на дом. Мелкие пакеты доставят почтальоны, посылки весом от 2,5 кг доставляют водители-курьеры.

Опрос покупателей показал, что в тренде покупок на осенних распродажах одежда и обувь, подарки на новогодние праздники, косметика, бытовая техника и электроника. Клиенты Почты России могут бесплатно вернуть покупку в более 750 интернет-магазинов страны, которые предоставляют услугу «Лёгкий возврат». Для возврата заказа покупателю необходим только трек-номер посылки — не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность.

Кроме этого, для удобства клиентов во всех почтовых отделениях получать почту можно с помощью QR-кода — он заменил необходимость предъявлять паспорт и ускорил обслуживание. Оператор сканирует QR-код и сразу видит всю почту, поступившую для клиента.