Сахалинцев приглашают определить свой уровень налоговой грамотности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островитян принять участие в III Всероссийском налоговом диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей». Мероприятие проводит Федеральная налоговая служба в рамках реализации проекта «Молодежная политика» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Цель – развить интерес к налоговым знаниям и определить фактическое состояние уровня налоговой грамотности населения.
Диктант проходит в онлайн-формате в период с 1 по 20 ноября без предварительной регистрации и включает в себя два раздела:
- базовый уровень - 15 вопросов на общие знания в налоговой сфере (на ответы выделено 30 минут)
- продвинутый уровень - 25 вопросов с углублением в тему налогообложения (на ответы выделено 60 минут).
Итоги будут подведены 21 ноября– в День работника налоговых органов Российской Федерации. Все участники получат электронные именные сертификаты. Кроме того, граждане, набравшие наивысшие баллы, получат дипломы и возможность бесплатно пройти обучающий онлайн-курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации «Налогообложение и налоговые системы».
Принять участие сахалинцы также смогут и в электронном читальном зале Регионального центра Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ +7(4242)45-25-22.
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