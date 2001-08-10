Сахалинцев приглашают определить свой уровень налоговой грамотности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает островитян принять участие в III Всероссийском налоговом диктанте «Наши налоги – достойное будущее детей». Мероприятие проводит Федеральная налоговая служба в рамках реализации проекта «Молодежная политика» программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Цель – развить интерес к налоговым знаниям и определить фактическое состояние уровня налоговой грамотности населения.

Диктант проходит в онлайн-формате в период с 1 по 20 ноября без предварительной регистрации и включает в себя два раздела:

- базовый уровень - 15 вопросов на общие знания в налоговой сфере (на ответы выделено 30 минут)

- продвинутый уровень - 25 вопросов с углублением в тему налогообложения (на ответы выделено 60 минут).

Итоги будут подведены 21 ноября– в День работника налоговых органов Российской Федерации. Все участники получат электронные именные сертификаты. Кроме того, граждане, набравшие наивысшие баллы, получат дипломы и возможность бесплатно пройти обучающий онлайн-курс Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации «Налогообложение и налоговые системы».

Принять участие сахалинцы также смогут и в электронном читальном зале Регионального центра Президентской библиотеки (3-й этаж СахОУНБ +7(4242)45-25-22.