11% работающих женщин в Южно-Сахалинске столкнулись с негативной реакцией работодателя на беременность

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 56% женщин сообщили о беременности работодателю в первом триместре, 14% — во втором, 8% — не ранее 7-го месяца — непосредственно перед уходом в отпуск по беременности и родам, такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob .

Женщины в возрасте до 39 лет чаще тех, кто старше, информируют работодателя о своем положении на ранних сроках. Во втором триместре и позже делятся радостной новостью с начальством чаще те, кому за 40.

46% будущих матерей рассказали, что работодатели позитивно реагируют на информацию о беременности, 34% — сообщили о нейтральной реакции, о негативе — 11% респондентов.

Коллеги по работе на информацию о предстоящем пополнении реагируют в большинстве случаев позитивно: 63% матерей сообщили, что сослуживцы были рады новости о беременности, каждая пятая, что отношение было нейтральным.

Время проведения: 25 октября — 6 ноября 2024 года.