Тихоокеанское
информационное агентство
8 Ноября 2024
Сейчас 19:28
98,07|105,57|66,91
Шесть пьяных и 17 без прав: итог профилактических мероприятий на Сахалине за сутки
15:57, | Новости общества Сахалина и Курил

Пожарные ликвидировали возгорание в Долинском районе

Пожарные ликвидировали возгорание в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

08 ноября в 08:18 диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Стародубское на ул. Заводская, 4. Пожарный расчет прибыл через 8 минут. К моменту их прибытия горела хоз постройка на площади 60 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 08:47 (сах), а в 10:55 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?