Пожарные ликвидировали возгорание в Долинском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

08 ноября в 08:18 диспетчеру Долинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в селе Стародубское на ул. Заводская, 4. Пожарный расчет прибыл через 8 минут. К моменту их прибытия горела хоз постройка на площади 60 кв. м., рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Возгорание было локализовано в 08:47 (сах), а в 10:55 (сах) полностью ликвидировано. В тушении участвовали 6 человек и 2 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.