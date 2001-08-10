ВТБ посчитал: с начала года рынок рублевых пассивов вырос почти на 20%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценке ВТБ, по итогам десяти месяцев общерыночный объем розничных пассивов в рублях вырос не менее чем на 19% и превысил 49 трлн рублей. ВТБ традиционно растет быстрее рынка – активность клиентов помогла банку нарастить портфель розничных сбережений в национальной валюте более чем на 38%, до 8,6 трлн рублей.
«Ставки по рублевым вкладам в России уверенно превысили уровень в 20% годовых, а по комбо-продуктам, например, с ПДС, доходят и до 28%. Снижения спроса на них мы точно не ожидаем: клиенты перекладывают свои депозиты снова и снова под более высокий процент. Такая финансовая стратегия в условиях нынешней ключевой ставки – максимально верная. До конца этого года рублевый портфель на рынке, по нашим ожиданиям, вырастет на 29%, что станет новым рекордом для России», - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
На фоне рекордно высоких ставок сбережения в рублях занимают подавляющую часть розничных пассивов. Прирост привлеченных средств ВТБ в национальной валюте составил с начала года около 2,4 трлн рублей. Драйвером роста выступили срочные депозиты, портфель которых по итогам октября превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись почти на 2 трлн. Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам: за десять месяцев их объем в банке вырос на 418 млрд. В результате общий объем портфеля розничных сбережений ВТБ вырос более чем на треть и приблизился к 9,3 трлн рублей.
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