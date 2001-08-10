В Сахалинской области избирком помог школам провести выборы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Избирательная комиссия Сахалинской области оказала содействие по организации выборов председателей ученического самоуправления в школах Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в избиркоме.

Выборы кандидатов в органы ученического самоуправления прошли в школах №№ 16, 30, 32, а также в лицее № 1 и гимназиях 1, 2, 3 областного центра.

Выборы проходили практически по-взрослому: кандидаты представляли свои программы, члены школьных избирательных комиссий готовили списки избирателей, школьники и учителя получали бюллетени для голосования. А само голосование проходило при помощи технических устройств для подсчета голосов – КОИБов.

Помощь в организации школьного голосования оказывали и члены Молодежной избирательной комиссии Сахалинской области.

Мероприятие стало прекрасным примером активного гражданского участия и стремления сделать школу более комфортным и вдохновляющим местом для обучения.