С улиц Владивостока убрали почти тысячу тонн старых покрышек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За этот год с улиц Владивостока собрали и вывезли более 100 000 автомобильных покрышек весом почти 986 тонн. Все изношенные покрышки передаются на переработку, так как они относятся к четвертому классу опасности, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

С начала года сотрудники предприятий «Зеленый Владивосток» и «Содержание городских территорий» вывезли более 100 000 тысяч использованных автопокрышек - почти 986 тонн.

На этой неделе свалки убрали с улиц Приморской, Надибаидзе, Назимова, Луговой, Баляева, Шилкинской, Шуйской и других территориях.

Однако жители города продолжают оставлять незаконные завалы из шин в лесу, возле домов и дорог, за гаражами, на пустырях и в прибрежной зоне. Приморцев просят не устраивать свалки и утилизировать покрышки в предназначенных для этого местах.

Старые покрышки передают на переработку, так как они относятся к четвертому классу опасности. Из них делают покрытия для детских и спортивных площадок. Хранение, сжигание и использование старых автопокрышек наносит вред окружающей среде, в том числе и здоровью человека.

В естественных условиях они разлагаются более ста лет. Под воздействием солнца и воды резина выделяет в почву и атмосферу токсичные вещества, а при ее сжигании в окружающую среду попадает большое количество сажи и токсичных газов.