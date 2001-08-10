Тихоокеанское
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13:00, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие учатся управлять БПЛА квадракоптерного типа

На Сахалине военнослужащие учатся управлять БПЛА квадракоптерного типа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) продолжают обучение по управлению беспилотно летательных аппаратов (БПЛА) квадракоптерного типа, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе ежедневных занятий на учебном полигоне «Троицкий» военнослужащие получают основные знания и навыки, необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

На занятиях обучающиеся используют современные тренажеры, для усовершенствования навыков военнослужащих и современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.

После прохождения 3-ех недельного курса по теоретическим и практическим занятиям военнослужащим выдают сертификаты о том, что он обучился и готов выполнять свои боевые задачи.

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