Сотрудница заповедника "Курильский" рассказала о том, как переехала на край света
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
10 ноября Всемирный день науки за мир и развитие будет отмечаться уже двадцать второй раз. Это профессиональный праздник работников, которые имеют отношение к научной деятельности, рассказали ТИА "Острова" в заповеднике.
Сегодня мы расскажем об одном сотруднике отдела науки.
Именно фундаментальные открытия и предшествующий им сбор данных о природных явлениях позволили добиться устойчивого развития и повышения уровня жизни людей на Земле.
В заповедном деле тоже без науки никуда. Именно поэтому в каждом федеральном заповеднике России есть научный отдел, заповедник «Курильский» – не исключение. В преддверии праздника мы расскажем об одном из сотрудников нашего отдела науки – об инженере Анастасии Циденковой.
В заповедник она устроилась одновременно со своим мужем Михаилом Рагимовым, который сейчас работает государственным инспектором в отделе охраны. Это отличный пример семейного союза, который трудится во благо заповедного дела.
«Иногда мне кажется, что у моего супруга есть хорошие знакомые и добрые друзья по всему свету. Нашелся такой и на Кунашире. Осенью 2020 года он предложил Мише устроиться в отдел охраны заповедника, благо соответствующий опыт имелся. Обсудив и подумав, мы решили, что переехать на край света не такая уж и плохая идея. Жили мы тогда в Санкт-Петербурге, где прекрасно обходились без личного транспорта, но на острове без машины никуда, поэтому мы выучились на права, купили машину, забрали свой скарб, двух кошек и приехали на Кунашир в августе 2021 года», – рассказала Анастасия.
Её карьера в заповедном деле началась с волонтерской работы. Целых 9 месяцев в качестве волонтера Анастасия помогала научному отделу и отделу экологического просвещения. Ходила с мужем по различным маршрутам. Осенью-зимой 2021-2022 года они жили на кордонах «Саратовский» и «Андреевский». С апреля 2022 года Анастасия занимает должность инженера в научном отделе.
«В нашем научном отделе все сотрудники максимально универсальны, и я не исключение», – отмечает Анастасия.
У Анастасии несколько направлений работы: ведение баз метеорологических данных заповедника и заказника, баз данных с фотоловушек, сейсмособытий, ледовой обстановки, встреч млекопитающих, рыб, насекомых. Она собирает воедино и обрабатывает данные для Календаря природы и занимается сведением статей для ежегодной Летописи природы.
Совместно с руководителем отдела науки Еленой Линник ведет фитофенологические наблюдения на стационарных маршрутах заповедника. Как опытный ботаник со стажем, Елена Линник многому научила молодого сотрудника и продолжает направлять до сих пор. Также Анастасия помогает в питомнике редких видов растений.
«Когда живешь в таком красивом месте, как Южные Курилы, рано или поздно начинаешь испытывать желание запечатлеть все то, что тебя окружает, поэтому я достаточно быстро обзавелась фототехникой. Присоединившись к моим коллегам, я стала активно участвовать в пополнении фототеки заповедника», – поделилась Анастасия. Стоит отметить, что ее фотографии составляют существенную часть фотобанка организации, используются при выпуске статей различного уровня, сувенирной продукции и на фотовыставках.
«Я люблю учиться, мои интересы часто меняются или требуют каких-то дополнений, а взгляды и воспитание на получение образования, скорее, классические. Поэтому различных корочек у меня много», – рассказала о себе Анастасия.
Первое высшее образование Анастасией было получено в Иркутском национальном исследовательском университете по специальности «Реклама и связи с общественностью». После она училась в техникуме, став поваром-кондитером 5 разряда. В этом году прошла обучение на гида-экскурсовода. Сейчас получает второе высшее по специальности «Экология и природопользование», одновременно учась на оператора беспилотных воздушных судов. Кроме того, она изучает программирование и работу в программе ГИС.
«Я стараюсь жить так, чтобы не приходилось заставлять себя с трудом идти на работу. Попав в заповедное дело случайно, рассчитываю остаться в нем надолго – сейчас мне близки идеи и мотивации», – отметила Анастасия.
В канун профессионального праздника коллектив нашего заповедника желает Анастасии дальнейших успехов в работе и во всех ее начинаниях.
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