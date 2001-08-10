Участники проекта "Менделеевская карта" могут выбрать журналы о науке с доставкой Почтой России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Почта России присоединилась к всероссийскому проекту «Менделеевская карта». Школьники и студенты — победители и призёры всероссийских олимпиад, включая «Профессионалы», «Абилимпикс», «Национальная технологическая олимпиада», а также аспиранты и молодые учёные могут оформить подписку на тематические издания со скидкой, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
Соответствующее соглашение Почта России подписала с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева. Обладатели «Менделеевской карты» теперь могут выписать научные и познавательные журналы скидкой до 20%.
«Я очень рад представленной возможности сотрудничества с крупнейшим федеральным почтовым и логистическим оператором нашей страны. Теперь обладатели „Менделеевской карты” смогут воспользоваться подпиской от Почты России на научные и научно-популярные издания. Мы стараемся ещё больше погружать ребят в науку и предоставлять им различные ресурсы для проведения своих научных работ», — прокомментировал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию, куратор проекта «Менделеевская карта» Александр Мажуга.
Почта сделала специализированную подборку изданий для участников проекта «Менделеевская карта». В неё вошли журналы о физике, математике, истории, специализированные отраслевые журналы. Ассортимент будет постоянно пополняться.
Оформить подписку можно в почтовых отделениях и на сайте компании. При оформлении на сайте потребуется ввести промокод, который можно найти в личном кабинете держателя «Менделеевской карты».
«Поддержка талантливой молодёжи — это инвестиция в будущее нашей науки и страны. Далеко не все научно-популярные и специализированные издания доступны в цифровом формате, каталог Почты помогает получать их на дом. Вместе с проектом „Менделеевская карта” мы делаем профессиональные знания доступнее», — отметил директор по развитию продуктов и сервисов Почты России Антон Нечаев.
«Менделеевская карта» — новый всероссийский проект по поддержке талантливой молодёжи: учёных, студентов и школьников 9-11 классов — победителей предметных олимпиад. Участники программы могут получать различные бонусы от её партнёров, включая скидки на путешествия, фитнес-клубы, выставки музеев страны. Оформить виртуальную карту можно на сайте проекта.
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