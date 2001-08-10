Тихоокеанское
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09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Жительница Камчатки спасла от ворон дикую утку

Жительница Камчатки спасла от ворон дикую утку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дикую утку от ворон спасла жительница Камчатки. По словам женщины, стая напала на водоплавающую птицу около месяца назад. В итоге у пострадавшей оказался сломан клюв, также она лишилась части языка, сообщает ТК «41 Регион».

Несколько недель утка восстанавливалась и набиралась сил дома у своей спасительницы Натальи. В настоящее время птица в порядке: заново научилась самостоятельно есть и уже довольно активно отстаивает свои интересы, проявляя характер.

По словам женщины, в будущем она хотела бы пристроить утку в надежные руки. Например, передать ее в Елизовский зоопарк, если пернатую там примут.

Напомним, ранее «41 Регион» также сообщал о другой птице, спасенной камчатцами.

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