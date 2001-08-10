Жительница Камчатки спасла от ворон дикую утку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дикую утку от ворон спасла жительница Камчатки. По словам женщины, стая напала на водоплавающую птицу около месяца назад. В итоге у пострадавшей оказался сломан клюв, также она лишилась части языка, сообщает ТК «41 Регион».

Несколько недель утка восстанавливалась и набиралась сил дома у своей спасительницы Натальи. В настоящее время птица в порядке: заново научилась самостоятельно есть и уже довольно активно отстаивает свои интересы, проявляя характер.

По словам женщины, в будущем она хотела бы пристроить утку в надежные руки. Например, передать ее в Елизовский зоопарк, если пернатую там примут.

Напомним, ранее «41 Регион» также сообщал о другой птице, спасенной камчатцами.