Министр здравоохранения Камчатки вернулся на работу после ДТП
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков появился перед камерами впервые за шесть месяцев после того, как в июне пострадал в ДТП, сообщает ИА «Кам 24».
Автоавария произошла 1 июня на дороге Начики – Кавалерское – Усть-Большерецк. В ДТП один человек погиб и пятеро пострадали. Одним из пострадавших был глава краевого минздрава Александр Гашков. Он возвращался из командировки в Усть-Большерецком районе, где занимался решением вопросов с лекарственным обеспечением и организацией установки врачебной амбулатории в посёлке Октябрьский. В результате ДТП министр получил переломы, ушибы, вывих сустава.
Когда Александр Гашков вернулся к работе, неизвестно. В среду, 6 ноября, он побывал в городской поликлинике № 3 Петропавловска-Камчатского. Причиной визита стала жалоба, поступившая в минздрав: гражданин пожаловался на «неудовлетворительный температурный режим в здании».
Александр Гашков вместе с руководителем учреждения Галиной Куликовой и профильными специалистами побывали на месте, оценили обстановку и дали соответствующие поручения. «Ввиду аварии на теплосети температура воздуха в помещении действительно была ниже нормы. Восстановим альтернативными методами, с вариантами определились, задачи поставлены», – отрапортовал глава регионального минздрава.
После чего Гашков по видеосвязи провёл собеседования с кандидатами на должности государственной гражданской службы, руководителей подведомственных учреждений, а также дефицитных на Камчатке узкопрофильных специалистов.
За три часа министр и его заместитель Андрей Дадианов побеседовали с 10 из 14 соискателей. «Кадровая служба подобрала достойных кандидатов. Оценил образование, опыт. Полагаю, многие из них будут полезны краевому здравоохранению», – резюмировал Александр Гашков.
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