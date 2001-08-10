Тихоокеанское
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8 Ноября 2024
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17:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Министр здравоохранения Камчатки вернулся на работу после ДТП

Министр здравоохранения Камчатки вернулся на работу после ДТП

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков появился перед камерами впервые за шесть месяцев после того, как в июне пострадал в ДТП, сообщает ИА «Кам 24».

Автоавария произошла 1 июня на дороге Начики – Кавалерское – Усть-Большерецк. В ДТП один человек погиб и пятеро пострадали. Одним из пострадавших был глава краевого минздрава Александр Гашков. Он возвращался из командировки в Усть-Большерецком районе, где занимался решением вопросов с лекарственным обеспечением и организацией установки врачебной амбулатории в посёлке Октябрьский. В результате ДТП министр получил переломы, ушибы, вывих сустава.

Когда Александр Гашков вернулся к работе, неизвестно. В среду, 6 ноября, он побывал в городской поликлинике № 3 Петропавловска-Камчатского. Причиной визита стала жалоба, поступившая в минздрав: гражданин пожаловался на «неудовлетворительный температурный режим в здании».

Александр Гашков вместе с руководителем учреждения Галиной Куликовой и профильными специалистами побывали на месте, оценили обстановку и дали соответствующие поручения. «Ввиду аварии на теплосети температура воздуха в помещении действительно была ниже нормы. Восстановим альтернативными методами, с вариантами определились, задачи поставлены», – отрапортовал глава регионального минздрава.

После чего Гашков по видеосвязи провёл собеседования с кандидатами на должности государственной гражданской службы, руководителей подведомственных учреждений, а также дефицитных на Камчатке узкопрофильных специалистов.

За три часа министр и его заместитель Андрей Дадианов побеседовали с 10 из 14 соискателей. «Кадровая служба подобрала достойных кандидатов. Оценил образование, опыт. Полагаю, многие из них будут полезны краевому здравоохранению», – резюмировал Александр Гашков.

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