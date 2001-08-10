В Сахалинской области установят 170 новых евроконтейнеров на замену старым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональный оператор продолжает масштабную работу по обновлению контейнерного парка, стремясь повысить эффективность сбора и утилизации отходов, а также улучшить экологическую обстановку в регионе. За последние годы были внедрены новые технологии, позволившие существенно модернизировать процесс обращения с отходами, рассказали ТИА "Острова" в Управлении по обращению с отходами.

Основное внимание уделяется замене устаревших, либо поврежденных контейнеров на современные, более вместительные и удобные в использовании модели. На текущий момент проводится работа по установке 170 новых емкостей в Ногликах, Углегорске и Южно-Сахалинске. Новые контейнеры изготовлены из прочных и экологически безопасных материалов, что позволяет предотвратить их быстрый износ и минимизировать вред окружающей среде.

- Евроконтейнеры для отходов представляют собой современное решение, которое значительно упрощает процесс утилизации и управления отходами в городах. Все оснащены крышками, что помогает избежать распространение неприятных запахов и удерживает животных, способствуя чистоте вокруг. Мы стремимся к устойчивому развитию и заботимся о будущем региона, прилагая все усилия для создания более чистой и здоровой окружающей среды для нынешних и будущих поколений, — сообщил исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.

Региональный оператор также реализует программу информирования населения о правилах и важности раздельного сбора отходов. В ближайшее время планируется проведение еще нескольких экологических уроков в школах и детских садах, где специалисты расскажут о важности сортировки мусора и правильном использовании раздельных контейнеров. Это поможет детям понять значимость участия в процессе переработки отходов и способствовать снижению экологического воздействия на окружающую среду.

- Мы всей семьей активно приобщаемся к раздельному сбору отходов и стараемся прививать эту культуру и нашим детям. Всё началось с участия в акциях, проводимых в детском садике, где мы собирали батарейки и макулатуру. Это стало отличной возможностью не только обучить детей основам экологии, но и самим стать частью более масштабного движения. Мы осознали, что такие инициативы являются прекрасным способом внести свой вклад в улучшение окружающей среды, — рассказала жительница Южно-Сахалинска Екатерина.

Напомним, региональным оператором уже проведены работы по размещению 120 баков на новые контейнерные площадки о. Кунашир и о. Шикотан. На этом работа не останавливается. В дальнейшем планируется заменить все металлические баки на новые и работать над усовершенствованием инфраструктуры.