В Сахалинской области установят 170 новых евроконтейнеров на замену старым
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Региональный оператор продолжает масштабную работу по обновлению контейнерного парка, стремясь повысить эффективность сбора и утилизации отходов, а также улучшить экологическую обстановку в регионе. За последние годы были внедрены новые технологии, позволившие существенно модернизировать процесс обращения с отходами, рассказали ТИА "Острова" в Управлении по обращению с отходами.
Основное внимание уделяется замене устаревших, либо поврежденных контейнеров на современные, более вместительные и удобные в использовании модели. На текущий момент проводится работа по установке 170 новых емкостей в Ногликах, Углегорске и Южно-Сахалинске. Новые контейнеры изготовлены из прочных и экологически безопасных материалов, что позволяет предотвратить их быстрый износ и минимизировать вред окружающей среде.
- Евроконтейнеры для отходов представляют собой современное решение, которое значительно упрощает процесс утилизации и управления отходами в городах. Все оснащены крышками, что помогает избежать распространение неприятных запахов и удерживает животных, способствуя чистоте вокруг. Мы стремимся к устойчивому развитию и заботимся о будущем региона, прилагая все усилия для создания более чистой и здоровой окружающей среды для нынешних и будущих поколений, — сообщил исполнительный директор АО «Управление по обращению с отходами» Владимир Ткачук.
Региональный оператор также реализует программу информирования населения о правилах и важности раздельного сбора отходов. В ближайшее время планируется проведение еще нескольких экологических уроков в школах и детских садах, где специалисты расскажут о важности сортировки мусора и правильном использовании раздельных контейнеров. Это поможет детям понять значимость участия в процессе переработки отходов и способствовать снижению экологического воздействия на окружающую среду.
- Мы всей семьей активно приобщаемся к раздельному сбору отходов и стараемся прививать эту культуру и нашим детям. Всё началось с участия в акциях, проводимых в детском садике, где мы собирали батарейки и макулатуру. Это стало отличной возможностью не только обучить детей основам экологии, но и самим стать частью более масштабного движения. Мы осознали, что такие инициативы являются прекрасным способом внести свой вклад в улучшение окружающей среды, — рассказала жительница Южно-Сахалинска Екатерина.
Напомним, региональным оператором уже проведены работы по размещению 120 баков на новые контейнерные площадки о. Кунашир и о. Шикотан. На этом работа не останавливается. В дальнейшем планируется заменить все металлические баки на новые и работать над усовершенствованием инфраструктуры.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 01:18 2 Ноября Галогенорганические соединения: особенности и применение в промышленности
- 01:18 2 Ноября Диодный лазер: принцип работы и применение в косметологии
- 01:20 2 Ноября Видеопоздравление на праздники: искренний и трогательный подарок
- 01:40 3 Ноября Плюсы бань из профилированного бруса
15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
14:37 7 Октября Сахалинские фермеры представили свою продукцию на агрофестивале "Свое родное островное 2024"
- 02:00 30 Октября Установка и обслуживание мачтовых платформ: что нужно знать?
09:05 11 Октября За 8 месяцев сахалинские аграрии произвели продукции на 8 миллиардов рублей
Выбор редакции
- 10:07 Сегодня В Южно-Сахалинске для воспитанников реабилитационного центра провели мастер-класс
- 16:11 5 Ноября В Южно-Сахалинске обсудят подростковые проблемы и способы их решения
- 11:30 5 Ноября В Южно-Сахалинске прошла "Ночь искусств"
- 10:21 1 Ноября Сахалинская библиотека получила "бронзу" на всероссийском конкурсе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?