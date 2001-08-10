Навыки по захвату опорного пункта и блиндажей отработали на Сахалине с военнослужащими

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Навыки по захвату опорного пункта и блиндажей отработали с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие в составе штурмовых групп отрабатывают различные сценарии по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника, а также тренируются в стрельбе из различных видов стрелкового вооружения.

Во время прохождения занятия, военнослужащие штурмуют, зачищают и после этого удерживают блиндажи и окопы противника, отрабатывают оказание первой помощи и эвакуацию раненых с поля боя.

Бойцы оттачивают до автоматизма все возможные варианты действий и ситуаций, которые могут произойти в реальном бою.