Навыки по захвату опорного пункта и блиндажей отработали на Сахалине с военнослужащими
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Навыки по захвату опорного пункта и блиндажей отработали с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Троицкий» военнослужащие в составе штурмовых групп отрабатывают различные сценарии по захвату опорных пунктов и блиндажей условного противника, а также тренируются в стрельбе из различных видов стрелкового вооружения.
Во время прохождения занятия, военнослужащие штурмуют, зачищают и после этого удерживают блиндажи и окопы противника, отрабатывают оказание первой помощи и эвакуацию раненых с поля боя.
Бойцы оттачивают до автоматизма все возможные варианты действий и ситуаций, которые могут произойти в реальном бою.
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