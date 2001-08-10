ТОП-10 дворов Южно-Сахалинска, где автомобилисты мешают вывозу мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автомобилисты, паркующиеся как попало, срывают сроки вывоза мусора в Южно-Сахалинске, сообщает astv.ru, ссылаясь на регионального оператора ТКО.
- К сожалению, такие правонарушения фиксируются часто, - рассказали в коммунальной компании. - Из-за небрежной парковки автомобилистов мусоровозы не могут своевременно выполнять свои обязанности, что срывает график и нарушает маршрут транспортировки.
За один рабочий день один мусоровоз способен обслужить около 90 контейнерных площадок, в зависимости от зоны действия.
Расписание движения мусоровозов рассчитано с точностью до минуты, и даже малейшая задержка отражается на всем рабочем процессе, что затем негативно сказывается на деятельности регоператора.
Еженедельно в Южно-Сахалинске подрядчики Регионального оператора фиксируют нарушения в более чем 30 дворах, где отсутствие доступа к контейнерным площадкам обусловлено неправильно припаркованными автомобилями.
В основном, это постоянные адреса на улицах:
Горького, 20;
Больничной, 2;
Больничной, 59;
Комсомольской, 277;
Комсомольской, 295;
Комсомольской, 330 А;
Ленина, 171;
Сахалинской, 1;
Амурской, 6;
Чехова, 7.
Сотрудникам приходится либо возвращаться повторно, либо убирать все вручную.
"Просим жителей не загораживать проезд мусоровозам и воздерживаться от парковки автомобилей вблизи контейнерных площадок и на подъездных путях", - обратился к автомобилистам регоператор.
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