ТОП-10 дворов Южно-Сахалинска, где автомобилисты мешают вывозу мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Автомобилисты, паркующиеся как попало, срывают сроки вывоза мусора в Южно-Сахалинске, сообщает astv.ru, ссылаясь на регионального оператора ТКО.

- К сожалению, такие правонарушения фиксируются часто, - рассказали в коммунальной компании. - Из-за небрежной парковки автомобилистов мусоровозы не могут своевременно выполнять свои обязанности, что срывает график и нарушает маршрут транспортировки.

За один рабочий день один мусоровоз способен обслужить около 90 контейнерных площадок, в зависимости от зоны действия.

Расписание движения мусоровозов рассчитано с точностью до минуты, и даже малейшая задержка отражается на всем рабочем процессе, что затем негативно сказывается на деятельности регоператора.

Еженедельно в Южно-Сахалинске подрядчики Регионального оператора фиксируют нарушения в более чем 30 дворах, где отсутствие доступа к контейнерным площадкам обусловлено неправильно припаркованными автомобилями.

В основном, это постоянные адреса на улицах:

Горького, 20;

Больничной, 2;

Больничной, 59;

Комсомольской, 277;

Комсомольской, 295;

Комсомольской, 330 А;

Ленина, 171;

Сахалинской, 1;

Амурской, 6;

Чехова, 7.

Сотрудникам приходится либо возвращаться повторно, либо убирать все вручную.

"Просим жителей не загораживать проезд мусоровозам и воздерживаться от парковки автомобилей вблизи контейнерных площадок и на подъездных путях", - обратился к автомобилистам регоператор.