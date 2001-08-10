На Камчатке начали продавать дубайский шоколад
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке начали продавать дубайский шоколад, получивший популярность среди сладкоежек мира. Пока цены на него "кусаются", сообщает ТК "41 Регион".
Несмотря на то, что распиаренного блогерами шоколада нет в магазинах розничной торговли, его активно предлагают к продаже перекупщики. Так, за оригинальную плитку десерта с начинкой из теста катаифи, фисташковой и кунжутной пасты, на полуострове просят от 5500 рублей.
При этом вес одной плитки составляет всего 200 граммов. Пользуется ли дорогой десерт спросом у жителей края, неизвестно.
Отметим, найти дубайский шоколад можно и на популярных маркетплейсах. Там цена на него в среднем составляет 4000 - 4500 рублей.
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