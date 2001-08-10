В Приморье в фотоловушку угодил новый для науки леопард

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В северной части национального парка «Земля леопарда» был зафиксирован ранее неизвестный науке дальневосточный леопард. Этот уникальный представитель крупных кошек был запечатлён на фотоаппарат опытного фотографа-туриста из Германии, что стало значимым добавлением в список редких хищников, занесённых в Красную книгу, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на ФГБУ "Земля леопарда".

Уникальную фотографию запечатлела профессиональная фотоловушка. Совместно со специалистами дирекции заповедников фотограф дикой природы Саша Фонсека установил камеру напротив небольшой пещеры, где регулярно отмечаются азиатские барсуки. Спустя время возле каменного логова показался дикий леопард, который, возможно, планировал охоту на них.

"Сфотографировать дальневосточного леопарда в среде его обитания было моей мечтой, – рассказал Саша Фонсека. – Мне хотелось снять этого скрытного хищника не на открытой местности, а в более уютной обстановке – показать, что он дома. Насколько мне известно, подобных фотографий не так много".

Благодаря уникальному узору пятен на шкуре "любителя барсуков" удалось определить, что ранее он не фиксировался сетью фотомониторинга. В ближайшее время пятнистый новичок будет внесен в базу данных ученых нацпарка, ему присвоят уникальный идентификационный номер, по которому в дальнейшем будут учитывать.