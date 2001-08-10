Долгожители Поронайского района принимают поздравления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На прошлой неделе свой 90-летний юбилей отметила жительница Поронайска Валентина Алексеевна Костенко. По традиции долгожительницу поздравил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков. Он пожелал имениннице здоровья, активного долголетия, тепла и заботы близких.

Валентина Алексеевна Костенко родилась в многодетной семье в п. Дуэ Александровск-Сахалинского района. После окончания школы, поступила в Александровск-Сахалинский торговый колледж, по его окончании по распределению приехала в Поронайск, где трудилась в торговле. Воспитала троих детей.

Дети Валентины Алексеевны известные в районе труженики. Дочь – Конфедератова Галина Петровна является Почетным гражданином Поронайского городского округа, работает заведующим детским отделением Поронайской ЦРБ. Дочь – Бывшева Оксана Васильевна работает заместителем директора по воспитательной работе в школе №2 Поронайска.