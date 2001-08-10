У сахалинского бизнеса вырос спрос на облачные решения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС зафиксировала рост потребление облачных сервисов среди сахалинского бизнеса. С начала года спрос на облака в регионе вырос в 1,2 раза.

Среди самых популярных услуг - виртуальная инфраструктура и резервное копирование.

По данным аналитиков МТС Web Services, чаще всего облачными сервисами в Сахалинской области пользуются ритейлеры. На них приходится порядка 40% клиентов MWS в регионе. В 13% случаев свои данные в облако переносят предприятия из сферы ИТ и связи, в 10% — из сферы транспортировки и хранения. Облачными сервисами также пользуются обрабатывающие предприятия и компании из сферы финансов и страхования.

Больше всего спрос на облако в регионе вырос в сфере транспортировки и хранения. Закупки облачных сервисов в данном секторе экономики за год выросли в 8 раз. Следом идут предприятия, работающие в области ИТ и связи, — прирост 1,8 раза, а также строительная отрасль — 1,6 раза. Спрос на облака также растёт в ритейле и медицине.

Порядка 60% клиентов MWS на Сахалине используют виртуальную инфраструктуру, более 30% — делают резервное копирование информации в облаке, 13% — размещают свои данные в объектном хранилище. Также популярностью в федеральном округе пользуются офисное ПО в облаке, виртуальные рабочие места для удалённой работы и сетевые сервисы.

Сильнее всего среди всех облачных сервисов вырос спрос на резервное копирование — в 1,9 раза, следом идёт виртуальная инфраструктура — прирост более чем в 1,6 раза и объектное хранилище — в 1,6 раза. Также спрос растёт на корпоративную почту и изолированное сетевое соединение.

«Отечественные облачные площадки успешно заменяют ушедших с рынка вендоров. Так, MWS помогает компаниям быстро и безопасно переносить данные в отечественные центры обработки данных. Облака позволяют перераспределять нагрузку на «железо» и ускорять запуск новых проектов. При этом, использование облачных технологий помогает компаниям уже по итогам первого года сократить затраты на ИТ-инфраструктуру до 40%», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

Фото: www.lori.ru