Сахалинцев призвали активнее участвовать в подготовке дома к капремонту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Собственников многоквартирных домов заранее уведомляют о планируемом капитальном ремонте, который будет осуществлен в следующем году в рамках региональной программы. Информация о предстоящем ремонте указывается в квитанциях, рассказали ТИА "Острова" в фонде капремонта.
Подготовка к капремонту состоит из двух этапов. На первом этапе за несколько месяцев до начала года проведения капремонта Фонд рассылает собственникам уведомления в квитанциях где указывает основную информацию о грядущих работах. После, собственники с участием представителей УК проводят общее собрание, на котором утверждают источники финансирования, перечень, предельную стоимость и сроки работ, а также уполномоченное лицо на подписание акта приемки работ. На втором этапе, уже после разработки проекта и выбора подрядной организации, Фонд капремонта проводит собрание собственников с участием представителей МО, УК, подрядчика, на котором озвучиваются сроки начала работ, состав работ, создается общая группа в мессенджере для координации возможности доступа подрядчика к общедомовому имуществу.
- Участие жильцов на подготовительном этапе особенно важно. Чем больше они будут проявлять заинтересованность, тем быстрее подрядчик получит доступ к общедомовому имуществу и приступит непосредственно к строительным работам. Присутствие на собрании позволяет не только быть в курсе новостей и основных положений по капремонту, но и повышать свой уровень грамотности в вопросах ЖКХ, поскольку специалисты разъясняют права и обязанности собственников, - отметил руководитель Фонда капремонта Сахалинской области Игорь Бондарев.
Эффективное взаимодействие всех сторон помогает избегать недостатков и негативных моментов – все предложения и замечания фиксируют и устраняют в оперативном режиме. В этом вопросе ключевую роль играет управдом - уполномоченный представитель собственников, который ведет общественный контроль в процессе ремонта.
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