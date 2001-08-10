ВТБ посчитал: в октябре выдачи ипотеки снизились на четверть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценке ВТБ, в октябре общерыночные продажи ипотеки составили около 280 млрд рублей, снизившись на четверть к сентябрю текущего года и в пределах 60% к октябрю прошлого года..
В целом по итогам 10 месяцев россияне получили на покупку жилья около 4,2 трлн рублей – примерно на треть меньше, чем за тот же период 2023 года. На фоне экстра-высоких рыночных ставок основное число сделок клиенты проводят в рамках господдержки. При этом из-за отмены массовой льготной ипотеки и постоянно меняющихся условий оставшихся программ их доля по сравнению с началом года снижается.
Средний «чек» ипотеки в целом на рынке также продолжает сокращаться: по итогам октября - 4,4 млн рублей, почти на 440 тысяч меньше, чем в начале года. Самый большой размер кредита ожидаемо фиксируется в рамках льготной ипотеки. Например, в структуре выдач ВТБ по итогам октября он достиг 6,3 млн рублей против 3,7 млн рублей по стандартным продуктам.
Срок, на который россияне оформляют ипотеку, в этом году показывает разнонаправленную динамику. С учетом цен на новостройки дольше всего заемщики планируют платить по льготным программам. Клиенты ВТБ в октябре по госпрограммам заключали договоры в среднем на 27,4 года, а по базовым продуктам – на 23,4 года.
«Взять ипотеку для многих сейчас - неподъемная задача: условия льготных программ регулярно меняются, а стоимость рыночных обновляет исторические максимумы. Но потребность россиян решать квартирный вопрос никуда не исчезла. Поэтому структура рынка недвижимости меняется. Если раньше подавляющее число сделок проходило с помощью ипотеки, то теперь застройщики активно предлагают рассрочку, а на «вторичке» купля-продажа проходит в основном за наличные или в результате обмена одной квартиры на другую с небольшой кредитной доплатой», - добавил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
Ранее ВТБ выяснил, какое жилье россияне считают наиболее комфортным. В ходе проведенного опроса каждый третий назвал «молодую» вторичку (возрастом 3-10 лет). Еще примерно 30% удобным считают загородный дом. Вторичное жилье со сроком сдачи более 10 лет симпатизирует только 15%.
По данным ВТБ, сегодня типичные ипотечные заемщики – это клиенты в возрасте 39 лет, более половины из них состоят в браке, а около 40% имеют детей. Средняя площадь приобретаемой квартиры составляет 46,1 кв. метров.
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