На Сахалине военнослужащие проходят курс инженерной подоготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа, заключившими первые контракты, стартовал курс инженерной подготовки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Бойцы под руководством опытных инструкторов изучают на теоретических занятиях различные образцы противотанковых и противопехотных мин, в том числе иностранного производства, способы и методы их обезвреживания отрабатывают навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек.

Также на практике выполняют действия по грамотной установке растяжек с применением гранат, они предназначены для поражения живой силы в оборонительном бою.

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими проходят под руководством опытных офицеров, которые передают боевой опыт из зоны проведения специальной военной операции.