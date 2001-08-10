Тихоокеанское
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11:59, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие проходят курс инженерной подоготовки

На Сахалине военнослужащие проходят курс инженерной подоготовки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа, заключившими первые контракты, стартовал курс инженерной подготовки, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Бойцы под руководством опытных инструкторов изучают на теоретических занятиях различные образцы противотанковых и противопехотных мин, в том числе иностранного производства, способы и методы их обезвреживания отрабатывают навыки по установке и обезвреживанию растяжек, мин-ловушек.

Также на практике выполняют действия по грамотной установке растяжек с применением гранат, они предназначены для поражения живой силы в оборонительном бою.

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими проходят под руководством опытных офицеров, которые передают  боевой опыт из зоны проведения специальной военной операции.

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