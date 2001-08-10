В Амурской области состоялся рекордный в истории российской космонавтики запуск ракеты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Состоявшийся запуск с Восточного стал рекордным в истории российской космонавтики. На орбиту вывели больше 50 спутников, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на Роскосмос.

Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока «Фрегат».

«С учетом выведенных на орбиту гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» № 1 и № 2 одновременный запуск 51 российских космических аппаратов стал рекордным в истории отечественной космонавтики», - говорится в сообщении госкорпорации.

В интересах программы «УниверСат» в космос доставлены шесть спутников формата CubeSat. Среди аппаратов - уникальный международный спутник, созданный студентами Амурского государственного и Харбинского политехнического университетов. Это первый российско-китайский студенческий спутник.

Старт ракеты «Союз 2.1б» состоялся с космодрома Восточный в Амурской области в 10:18 (по сахалинскому времени) 5 ноября.

Основной полезной нагрузкой стали спутники «Ионосфера-М» № 1 и № 2. Аппараты войдут в состав первой в России системы мониторинга «космической погоды» вокруг Земли «Ионозонд». Еще два космических аппарата - «Ионосфера-М» № 3 и № 4 планируется вывести на орбиту в 2025 году. Это позволит системе «Ионозонд» решать задачи по получению знаний об ионосфере и проводить непрерывный мониторинг околоземного космического пространства.