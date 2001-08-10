На Камчатке отловили медвежонка, просидевшего больше недели около мертвого брата

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Госохотинспекторы отловили медвежонка, вышедшего к людям в районе посёлка Лесной Елизовского района. Речь идет о малыше, который больше недели просидел возле мертвого брата. Ранее они оба остались без матери. Выжить удалось только одному, сообщает ТК "41 Регион".

«Выживший малыш ел своего братика, чтобы самому остаться в живых - другого варианта выжить у него не было. Это его и спасло, это ему и дало возможность продолжить свою жизнь», - рассказали представители парка «Земля прайда».

В настоящий момент пойманный медвежонок отправлен на карантин, который продлится месяц. В течение этого времени малыша обследуют на особо опасные и заразные болезни, проведут профилактическую вакцинацию, а также оформят ветеринарную справку. После согласования маршрута перевозки Россельхознадзором медвежонка можно будет вывезти запределы края.

Животное планируется передать на постоянное содержание в приют «Земля прайда».