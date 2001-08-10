Опрос ВТБ: Вторичное жилье больше всего ценят на Дальнем Востоке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти четверть дальневосточников отмечают для себя комфорт вторичного жилья: это самый высокий показатель по стране (24% против 15%). Такие результаты показал опрос ВТБ. Еще 28% удобным назвали загородный дом. «Молодое» вторичное жилье (возрастом 3-10 лет) у жителей ДФО не так популярно, как, например, в соседней Сибири (31% и 40% соответственно).

«Вторичку» в ДФО ценят за развитую инфраструктуру (52%) и возможность быстрого заселения (45%). Но в тоже время смущает «усталость» жилья и коммуникаций (66%), посторонние запахи и насекомые (47%). По поводу ремонта прошлых жильцов мнения разделились почти поровну: для одних это плюс (47%), для других минус (52%). При этом минусы «первички» - шум, необходимость долго ждать заселения (по 45%) и неразвитая инфраструктура (41%).

При покупке жилья дальневосточники ориентируются в первую очередь на его местоположение и только потом - на имеющийся бюджет. Это основные критерии выбора для 47% участников опроса. Также важна инфраструктура (36%), площадь и планировка жилья (34%).

«В этом году доступность ипотеки – главного финансового инструмента для россиян – существенно снизилась. Тем не менее, покупка недвижимости остается необходимой во многих ситуациях: при создании семьи, рождении детей или переезде в другой город. В этих случаях занять «выжидательную» позицию не всегда удобно, поэтому клиенты ищут альтернативные варианты. Один из них - так называемые неипотечные сделки, когда жилье приобретается за собственные деньги, без использования кредитных средств банка», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

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*Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.