На Сахалине энергетики соревновались в ликвидации нештатных ситуаций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на базе Учебного центра ПАО «Сахалинэнерго» состоялись соревнования профессионального мастерства среди смен оперативного персонала Сахалинской ГРЭС-2 (ГРЭС) и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 (ТЭЦ-1), рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Проведение соревнований профессионального мастерства давно стало традицией в энергокомпании. Такие мероприятия позволяют обменяться передовым опытом, совершенствовать формы и методы работы, направленные на обеспечение качественной и надежной эксплуатации оборудования электростанций.

Команды демонстрировали как теоретические, так и практические профессиональные навыки. В ходе состязаний энергетики преодолели семь этапов, на которых проверялись знания нормативно-технической документации, умение управлять электротехническим оборудованием, эксплуатировать системы автоматического управления и контроля, ликвидировать нештатные ситуации, вести водно-химический режим, оказывать доврачебную помощь условно пострадавшему от воздействия электрического тока, ликвидировать возгорание.

По итогам всех этапов победу одержала команда Сахалинской ГРЭС-2.

Лучшими по профессии стали: начальник смены электростанции Сергей Назаренко ТЭЦ-1), начальники смены котло-турбинного цеха Александр Шитиков и Артем Уваров (ГРЭС), начальник смены электроцеха Иван Демидов (ГРЭС), начальник смены цеха ТАИ Евгений Еремин (ТЭЦ-1), машинисты энергоблоков Николай Косачев и Илья Стариков (ГРЭС), начальник смены химического цеха Юлия Воронцова (ГРЭС).