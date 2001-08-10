Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 ноября предпринята первая попытка расселения хлоранта пильчатого (Chloranthus serratus) на Кунашире, рассказали ТИА "Острова" в заповеднике.

На данный момент в России известны два места произрастания хлоранта пильчатого. И в данном контексте речь идет именно о конкретных точках, находящихся на острове Кунашир.

«Первое» место произрастания было обнаружено в 2014 году рядом со Столбовскими термальными источниками на территории охранной зоны заповедника. Вторая находка была сделана в 2016 году, опять же недалеко от термальных источников, на этот раз Третьяковских. И те, и другие источники относятся к нижней группе термальных источников вулкана Менеделеева.

Неудивительно, что популяция хлоранта, мягко сказать, невелика. Для его произрастания необходимо соблюдения множества условия, одно из который – достаточно теплый грунт, чтобы хлорант не вымерз зимой.

Из-за того, что обе площадки находятся на склоне, дополнительную угрозу представляет эрозия почв. Так в 2016 году произошло сползание участка склона в месте произрастания растения, что привело к гибели части популяции.

Изучение хлоранта сотрудниками заповедника «Курильский» легли в основу очерков о нем в действующей редакции Красной книги Сахалинской области от 2019 года и в новом издании Красной книги Российской Федерации.

В 2020 году заповедник «Курильский» получил разрешение Росприроднадзора на изъятие корневищ хлоранта пильчатого для создания его резервной популяции в питомнике редких видов растений заповедника «Курильский». В ноябре 2020 года в закрытый грунт были высажены корневища этого растения. На данный момент популяция в питомнике разрослась, обильно цветет и плодоносит.

Проанализировав условия произрастания хлоранта в дикой природе на о. Кунашир сотрудники заповедника подобрали площадку с подобными характеристиками. 02.11.2024 корневища с 8-ми проростками хлоранта были пересажены из питомника редких видов растений на склоне ручья Валентины недалеко от термальных источников в охранной зоне заповедника.

«Эта первая попытка расселения хлоранта, мы надеемся она будет успешной. Наша задача постараться сохранить этот редкий для России вид. Чем больше площадок его произрастания, тем выше и вероятность выживания. Найденные дикие популяции хлоранта пильчатого очень уязвимы. Именно по ручью Валентины природная популяция стала сильно сокращаться из-за вытеснения бамбучником (Sasa). В новом месте, куда пересажены растения, значительная территория свободна от бамбучника», – прокомментировала заместитель директора по научной работе Елена Линник.

О том, прижились ли высаженные корневища хлоранта пильчатого можно будет судить летом 2025 года. Этот участок будет взят под особый контроль и мониторинг.

Хлорант пильчатый (Chloranthus serratus) внесён в Красную книгу России и Красную книгу Сахалинской области с категорией 1— находящиеся под угрозой исчезновения. На Кунашире проходит северная граница ареала и больше нигде в России он не встречается. Относится к древнему семейству, является третичным реликтом. Основной ареал находится в Китае, Корее и Японии.

Фото: Сергей Стефанов