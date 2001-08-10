В Сахалинской области проверили качество воды в морях, реках, водопроводе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В октябре Сахалинским филиалом подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» проведено 958 исследований 110 проб воды из разных источников. При этом установлено 12 нарушений нормативных показателей, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В частности, специалистами испытательной лаборатории филиала проведены исследования 30 проб питьевой воды, 40 проб воды из природных водоемов (морей и рек), 23 пробы сточных вод, 6 проб сточных очищенных вод и 11 проб воды из системы централизованного водоснабжения.
В ходе лабораторных испытаний оценивалось качество и безопасность воды – микробиологические, санитарно-паразитологические и другие показатели.
В результате проведенных исследований больше всего несоответствий выявлено в воде из природных источников – 8. В пробах морской и речной воды выявлены гельминты, токсичные вещества (фенолы), превышение допустимого уровня содержания железа.
Кроме того, в изученных образцах сточной воды в 4 случаях установлены цисты патогенных простейших (следы фекального загрязнения), яйца гельминтов.
После получения результатов исследований информация о выявлениях внесена в автоматизированную систему (АС) в области ветеринарии «Веста». Протоколы с результатами исследований переданы заказчикам.
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