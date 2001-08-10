Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2024
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17:46, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине назвали самые популярные и редкие имена детей в 2024 году

На Сахалине назвали самые популярные и редкие имена детей в 2024 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области за 10 месяцев 2024 года зарегистрировали 3 784 рождения. На свет появились 2 004 мальчика и 1 780 девочек, пишет astv.ru.

 В агентстве ЗАГС Сахалинской области сообщили, что за январь-октябрь родилась 81 двойня.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Александр и Артём, редкими - Аверьян и Адриан. Девочек чаще называли Софиями и Евами. Необычные имена - Агафья и Агния.

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