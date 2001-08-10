Камчатские рыбопромышленники жалуются на нехватку денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке председатель рыболовецкого колхоза им. Ленина заявил о планах продать часть активов предприятия. По словам Сергея Тарусова, компания не справляется с возросшей финансовой нагрузкой, пишет ИА "Кам 24".

Планы по продаже части активов предприятия Сергей Тарусов озвучил телеграм-каналу «Рыбак Камчатки». По его мнению, вынужденная мера объясняется растущей финансовой нагрузкой на рыбный бизнес: программа инвестквот, кредиты на покупку квот и постройку судов, продление экспортных пошлин на рыбу и краба.

«Где сегодня брать деньги неизвестно. Чтобы компания функционировала и продолжала строительство, мы вынуждены продавать активы – мы продаем суда и лимиты на вылов, вынуждены продать часть флота на металлолом»,- сообщает Сергей Тарусов.

Издание сообщает, что при этом в 2024 году компании предстоит заплатить до 200 миллионов рублей экспортных пошлин. Тарусов не исключает, что из-за нехватки средств предприятию придется замораживать программу по строительству флота.