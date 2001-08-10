В Томаринском районе прошли уроки пожарной безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Томаринском районе состоялось профилактическое мероприятие, направленное на повышение осведомлённости детей о правилах пожарной безопасности. Под руководством временно исполняющего обязанности начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Олега Курбанова сотрудники МЧС России провели встречи в двух детских садах, МБДОУ детский сад № 3 "Малыш" и МБДОУ детский сад № 7 "Сказка", рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Во время мероприятия детям были разъяснены ключевые правила поведения в случае возникновения пожара. Специалисты МЧС России объяснили, как правильно вызвать службу экстренного реагирования, а также проинформировали о мерах предосторожности, которые они должны соблюдать в своей повседневной жизни. Чтобы сделать обучение более доступным и увлекательным, сотрудники МЧС России использовали игровые методы, что позволило детям легко усваивать информацию и активно участвовать в процессе.

Для закрепления знаний дети получили агитационные материалы, такие как памятки и закладки с основными правилами пожарной безопасности. Эти наглядные пособия будут служить не только источником информации, но и напоминанием для детей о том, как действовать в экстренных ситуациях.