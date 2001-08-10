Юные сахалинцы определили сильнейших в баскетболе 3х3

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске прошёл региональный этап III Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

- Ребята, все вы – большие молодцы. Занимайтесь спортом, добивайтесь своих побед, будьте всегда сильными, крепкими, мужественными и прославляйте наш регион, ведь сильный Сахалин – это сильная Россия! – с торжественным словом выступил руководитель регионального проекта «Детский спорт», заместитель председателя Сахалинской области областной думы Сергей Бондарь.

В соревнованиях приняли участие 12 команд из Южно-Сахалинска, Корсакова, Невельска и Томари. За награды состязаний боролись юноши и девушки 2010 года рождения и младше.

- Раньше этот вид спорта назывался «стритбол», сейчас это официальная олимпийская дисциплина «баскетбол 3х3». Он быстро набирает популярность как у молодёжи, так и у спортсменов старшего поколения. В отличие от классической игры «5 на 5» требует большей выносливости от игрока за счёт короткого времени матча – 10 минут – и ограниченного размера площадки с одним кольцом, что безусловно создаёт бешеную динамику в игре, - поделился подробностями председатель сахалинской федерации баскетбола Антон Лазарев.

По итогам турнира золотую награду среди юношей завоевала команда из областного центра «Игровики», серебро у Корсаковского «Флагмана», бронза у «Сивуча М» из Невельска.

У девушек первые два призовых места достались спортсменкам из Южно-Сахалинска. Золото – у «Атрибута», серебро – у «Бинго». Почётное третье место занял «Флагман» из Корсакова.

- Занимаюсь баскетболом около двух лет, побывал на многих соревнованиях, но на «стритболе» впервые. Очень быстрый темп у игры, требуется хорошая выносливость. Но нашу команду ничто не останавливает на пути к победе, – поделился баскетболист из «Игровиков» Максим Колесников.

Победители соревнований отправятся на суперфинал III Всероссийского фестиваля дворового баскетбола 3х3.