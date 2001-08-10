В октябре аэровокзал "Южно-Сахалинск" бьёт рекорды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В главной воздушной гавани региона подвели производственные итоги второго осеннего месяца. Согласно статистике, за октябрь сотрудники аэровокзального комплекса обслужили 116 269 пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 10%, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.
Увеличить пассажирский трафик авиагавани удалось за счёт усиления действующих маршрутов. В первую неделю октября в Южно-Сахалинске ежедневно обслуживали по два рейса на московском направлении. С 7 октября сотрудники аэровокзала отправляли самолёты в столицу России по два раза в день по понедельникам и субботам. Кроме того, согласно летнему расписанию, в этом месяце сотрудники аэровокзала обслуживали дополнительные воздушные суда авиакомпании «Россия», летавшие во Владивосток, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.
Большей популярностью у островного путешественника стабильно пользовались Москва, Новосибирск, Владивосток и Хабаровск. Активные внутренние авиаперевозки совершались из Южно-Сахалинска в Оху, Курильск и Южно-Курильск. Всего за октябрь в авиагавани обслужили 1 118 самолётовылетов. Это на 15% больше, чем в 2023 году.
Общий объём грузовых и почтовых перевозок составил 1 587 896 тонн. По сравнению с сентябрём текущего года показатель выше на 6%.
«Команда аэровокзала «Южно-Сахалинск» провела в октябре масштабную работу по запуску новых пространств. В этом месяце мы открыли в зоне ожидания вылетов бизнес-зал «Онекотан», освятили православную часовню. Особое внимание уделили сервисам: для сайта разработали удобный онлайн-калькулятор парковки, в терминале запустили услугу срочных отправлений. Благодаря этому летать через наши воздушные ворота стало ещё комфортнее», - заместитель генерального директора АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Иван Лимаров.
Отметим, в конце октября аэровокзальный комплекс перешёл на осенне-зимний режим работы. Действовать он будет до конца марта 2025 года. До этого момента воздушная гавань Южно-Сахалинска будет обслуживать рейсы по 19 направлениям.
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