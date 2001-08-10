Сегодня на стартовом столе космодрома Восточный установят ракету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ракета "Союз" для запуска двух гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" собрана на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на Роскосмос.

Вывоз и установка ракеты на стартовом комплексе площадки 1С назначены на субботу, 2 ноября.

"Союз" отправит в космос аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и 53 российских и зарубежных попутных малых спутника. Старт должен состояться 5 ноября в 10:18:40 по сахалинскому времени.

Фото: Космический центр "Восточный"