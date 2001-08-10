Тихоокеанское
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2 Ноября 2024
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09:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня на стартовом столе космодрома Восточный установят ракету "Союз"

Сегодня на стартовом столе космодрома Восточный установят ракету

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ракета "Союз" для запуска двух гелиогеофизических спутников "Ионосфера-М" собрана на космодроме Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на Роскосмос.

Вывоз и установка ракеты на стартовом комплексе площадки 1С назначены на субботу, 2 ноября.

"Союз" отправит в космос аппараты "Ионосфера-М" № 1 и № 2 и 53 российских и зарубежных попутных малых спутника. Старт должен состояться 5 ноября в 10:18:40 по сахалинскому времени.

Фото: Космический центр "Восточный"

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