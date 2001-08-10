Тихоокеанское
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19:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине общественная приемная председателя "Единой России" проведет единый день приема граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

13 ноября 2024 года Региональная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совместно с министерством здравоохранения Сахалинской области, министерством социальной защиты Сахалинской области, Сахалинской областной организации инвалидов, Сахалинской региональной общественной организации ВОС, проводит Единый день приема граждан, приуроченный к Международному дню незрячих и слабовидящих людей.

Приглашаем всех желающих принять участие в проведении указанного мероприятия 13 ноября 2024 года с 12-00 до 13-00 часов.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Дзержинского, д.40/1 (Штаб общественной поддержки Сахалинской области), тел. 500-090.

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