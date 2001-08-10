Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Реализация программы продолжится – при поддержке «Единой России» финансирование на неё предусмотрено в бюджете на предстоящую трёхлетку, отметил врио секретаря Генсовета.

«180 миллиардов заложено на развитие комфортной городской среды в стране. «Единая Россия» настаивала на том, что, несмотря на все сложности, на этот проект мы должны найти деньги. Он даёт мощный социальный эффект. Это - программа для людей, она меняет облик наших городов, сёл», – сказал Владимир Якушев в ходе осмотра объектов благоустройства этого года в Тамбове.

Врио секретаря Генсовета напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» реализует проект по благоустройству общественных пространств. Он был переформатирован в федеральную программу.

«Десятки миллионов жителей приняли участие в голосовании, когда определяли, какую территорию в конкретном населённом пункте необходимо благоустроить. Это очень важно, потому что, когда решения принимают чиновники, затем что-то строят, что в итоге не нравится людям, получается не тот эффект. А когда люди сами выбирают и место, и принимают участие в разработке проекта, мы получаем хорошие проектные решения и реализуем их в жизни», – отметил Владимир Якушев.

Говоря об итогах программы на брифинге в «Московском комсомольце», руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин отметил, что с 2021 года количество жителей, принимающих участие в голосовании по отбору объектов благоустройства, выросло в два раза. В 2021 году свой выбор сделали более 9 миллионов человек, в 2024 году – уже свыше 17 миллионов.

«Вместе с Минстроем мы задействуем в голосовании десятки тысяч волонтёров. Ежегодно обновляется порядка 9 тысяч объектов. При проведении работ на них обеспечиваем партийный контроль. За каждым объектом закреплён муниципальный депутат от «Единой России». Он проверяет, вовремя ли вышел на стройплощадку подрядчик, учитывается ли мнение жителей и дизайн, который они предлагают. И следит, насколько качественно выполнены работы. Примерно в 20% случаев мы находим недостатки, которые подрядчики устраняют», - отметил Александр Сидякин.

В свою очередь, замминистра ЖКХ Алексей Ересько отметил – контроль «Единой России» за ходом работ на объектах улучшил их качество.

«Старт программы, который был дан по инициативе «Единой России» и по поручению Президента, позволил масштабно проводить благоустройство разных общественных пространств. Сейчас в программе появляются, например, памятники, в том числе, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне. Это говорит о том, что не только растёт активность людей, но меняется их запрос», - отметил он.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В её основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом инициатив жителей. С 2017 года по программе Минстроя и «Единой России» благоустроено уже более 79 тысяч дворовых территорий и свыше 37 тысяч общественных пространств.

«В Южно-Сахалинске особое внимание уделяется созданию современного городского пространства, которое отвечает запросам жителей разного возраста, их образу жизни и интересам. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин всегда ориентируется на потребности южносахалинцев. Поэтому, мы планомерно благоустраиваем и озеленяем город, работаем над улучшением архитектурного облика, повышаем качество дорог, ремонтируем дворовые территории, проезды. В 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» мы отремонтировали 31 двор, включающий 52 дома. Один двор улучшил облик по программе «Дальневосточные дворы». Ежегодно мы стараемся строить и открывать новые общественные зоны. Так в этом году по результатам рейтингового голосования в Южно-Сахалинске появился новый объект – сквер «Защитников Отечества», посвященный героям, воинам различных исторических периодов. За создание объекта активно голосовали южносахалинцы. Кроме этого мы благоустраиваем общественное пространство возле новой школы искусств в планировочном районе Луговое. Очень интересный объект, который реализуется в планировочном районе Ново-Александровск - «Сквер Молодежный». Это комплексная площадка, на территории будет несколько зон для занятий спортом, асфальтированные дорожки, озеленение, освещение. Особенность сквера — первый в Сахалинской области памп-трек. Для асфальтирования привлекали специализированную компанию из Краснодара, ведущую в России. Уверен, что это будет местом притяжения для юных жителей города, которые стремятся развиваться в экстремальном спорте», - отметил Координатор партийного проекта «Городская среда», вице мэр администрации города Южно-Сахалинска Алексей Римша.